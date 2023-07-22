Иран и США схлестнулись за Ормузский пролив

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США и Иран расчехлили свои ружья в Ормузском проливе. Почему американцы не могут переманить иранцев на свою сторону, и чем кончится противостояние?

Министерство обороны США приняло решение усилить свое присутствие в Ормузском проливе.

Глава Пентагона Ллойд Остин приказал отправить туда два десантных корабля USS Bataan и USS Carter Hall. Официальное объяснение этого маневра звучит так: это ответ на недавние шаги Ирана, который угрожает свободной торговле и судоходству в прилегающих к нему водах. Отправка американских судов должна гарантировать свободу судоходства и сдержать дестабилизирующую роль Ирана в регионе.

За пару дней до этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх также отметила, что в Ормузский пролив прибудут эсминец USS Thomas Hudner, и истребители F-35 и F-16. Военные самолеты должны с воздуха прикрывать корабли, которые пересекают пролив.

В чем причина происходящего?

Почему США так забеспокоились за этот регион? Что же такого сделал Иран, что якобы угрожает свободе судоходства? А вот что. 19 июля в Ормузском проливе Корпус стражей Исламской революции задержала британский нефтяной танкер. Иранцы задержали еще одно британское судно, которое шло под флагом Либерии, но потом отпустили. Нефтетанкер же под британским флагом с экипажем в 23 человека до сих пор находится под арестом в Иране.

Действия Тегерана связаны с тем, что США периодически устраивают провокации в иранских территориальных водах: американцы под предлогом сопровождения торговых судов нарушают морские границы Ирана и иногда даже захватывают иранские суда.

Если говорить об экономических конфликтах в регионе, сразу вспоминается танкерная война между Ираном и Саудовской Аравией 2019 года, или более раннее противостояние во время войны Ирана и Ирака. Это были масштабные схватки с уничтожением нефтяных танкеров и многомиллиардными убытками. Противостояние США и Ирана не выходит на такой кровопролитный уровень, однако тенденция на лицо. Если набрать в гугле "США Иран захватили судно", то можно видеть, что новости с попытками арестовать судно и участием американских кораблей повторяются каждый месяц. Это означает, что конфликт Ирана и США тенденциозный.

Ормузский пролив - нефтяные ворота

Почему страны противостоят и противостоят друг другу именно в этом регионе? Ормузский пролив - место, где проходят нефтяные танкеры и торговые корабли богатых стран Персидского залива. Это фактически врата в мир для Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Бахрейна, Ирака, да и самого Ирана. Через Ормузский пролив проходят 40% всех мировых поставок нефти и 90% сырья из стран Персидского залива. В среднем это 15-17 млн баррелей в день, а в рекордные дни - до 34 млн. Теоретически если прикрыть этот кран, то цена на нефть может взлететь до $400 за баррель.

Учитывая это экономически важное значение, США заинтересованы, чтобы Иран не имел в проливе перевеса и контроля. Нагнетая обстановку с Ираном, США также показывают своим союзникам из Саудовской Аравии, Кувейта и Эмиратов, что именно Дядя Сэм может защитить их от иранской угрозы. Такой ход в свою очередь должен помешать нормализации между Саудовской Аравией и Ираном, которую запустил Китай и который ставит под угрозу влияние США на Ближнем Востоке.

Что не поделили США и Иран?

Что касается в целом противостояния США и Ирана, то оно связано с двумя вещами. Во-первых, с тем, что Вашингтон не хочет усиления Тегерана, ведь Иран мешает реализации планов США по господству в регионе. Иран через свои прокси в Ираке, Палестине, Ливане и Йемене оказывает давление на США и их союзников. Во-вторых, Иран недоволен тем, что США вышли из ядерной сделки и сохраняют санкционное давление на Тегеран.

Как бы то ни было, все пока идет к тому, что конфронтация Ирана и США - это не тактическое, а стратегическое явление. На фоне СВО появлялись слухи о том, что Вашингтон ускорит реализацию ядерное сделки, чтобы снизить зависимость Европы от российской нефти. Однако сейчас становится ясно, что никакого прогресса в этом направлении нету. Пару дней назад советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS News подтвердил, что Иран далек от возобновления с ним ядерной сделки. И пока что США заняты решением более насущной задачи - возвращением американских граждан из Ирана.

В том что США и Иран не могут найти общий язык есть ряд причин. Это не только неготовность Ирана выполнять американские условия по ядерное сделке, и не только борьба за Ормузский залив. Здесь надо учитывать и израильский фактор. Не случайно, в день когда США дали приказ об отправке эсминца и истребителей, Байден вел переговоры президентом Израиля Ицхаком Герцогом. И на них они обсуждали, в том числе, и Иран. Израиль видит в Иране угрозу и через свое лобби мешает нормализации отношений между США и Исламской республикой.

Перспективы

Если говорить о результатах и будущем, то вероятнее всего Иран продолжит свой дрейф в сторону от Запада. Конфронтация идет не только в геополитике, но и в идеологии. Иран отвергает западную демократию и все больше ассоциирует себя с востоком, например, вступая в Шанхайскую организацию сотрудничества. И все это для США оборачивается тем, о чем Збигнев Бжезинский писал в "Великой шахматной доске":

"Потенциально самым опасным вариантом развития событий может быть создание «антигегемонистской» коалиции с участием Китая, России и, возможно, Ирана, которые будут объединять не идеология, а взаимодополняющие обиды"