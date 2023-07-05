Чем заняться в Кувейте: от дайвинга до шопинга

Эта страна Персидского залива, расположенная между Ираком и Саудовской Аравией, считается одной из самых безопасных и гостеприимных для туристов. Кувейт, где древние мечети соседствуют с современными небоскребами и бизнес-центрами, может стать интересным вариантом для путешествий. Расскажем, когда лучше ехать в Кувейт и чем там заняться.

Российским гражданам для въезда в страну требуется виза, которую можно оформить в кувейтских консульских учреждениях.

Когда лучше ехать в Кувейт?

Климат во всем регионе Персидского залива тропический и достаточно сухой. Летом температура воздуха может превышать +40 градусов, поэтому самым комфортным временем для посещения этой страны считают осень или зиму. Зимой воздух может прогреваться всего до +20 градусов.

Чем заняться в Кувейте?

Посетить Большую мечеть

Строительство Большой мечети Кувейта завершилось в 1986 году. Весь комплекс занимает 45 тысяч квадратных метров, из которых 20 тысяч – само здание мечети. Остальную территорию занимает сад с фонтанами, пальмами и обилием цветов, а также большой внутренний двор. При строительстве мечети национальные архитектурные традиции были воплощены благодаря современным материалам. Если вы хотите посетить это место с экскурсией, то обязательно нужно позаботиться об этом заранее. Также необходимо одеться соответствующим образом.

Полюбоваться видами города с высоты Кувейтских башен

Кувейтские башни считаются современным символом страны. Они представляют комплекс из трех сооружений, расположенных в столице – городе Эль-Кувейт. Изначально они были возведены в качестве водонапорных башен. Высота самой высокой из них составляет 187 метров. Две башни комплекса - водонапорные, а в третьей разместили электрическое оборудование.

Водонапорные башни имеют футуристичный вид из-за больших шаров, будто нанизанных на здания. В одном из таких шаров находится ресторан, из окон которого открывается панорамный вид на город. Ресторан расположен на платформе, которая за полчаса совершает полный оборот, что позволяет посетителям полюбоваться местными видами.

Заняться дайвингом

Потрясающие морские пейзажи и кристально чистая вода Персидского залива, омывающего берега Кувейта, делает раем для дайверов, желающих полюбоваться на красоты местного подводного мира и познакомиться с его обитателями.

Узнать историю страны в Национальном музее Кувейта

Музей открылся в 1983 году. Идея открытия музея принадлежит шейху Аль-Джаберу-ас-Сабаху. Он выступил с инициативой открыть центр исламской культуры, в котором жители могли бы ознакомиться с историей развития искусства своей страны, а путешественники получили бы также возможность понять местный менталитет. Экспонатами музея изначально была коллекция, принадлежащая шейху Кувейта и его супруге. Однако во времена военного конфликта с Ираком музей был поврежден, а большая часть выставленных в здании предметов вывезена из страны. Некоторые вещи были возвращены Ираком, однако многое утеряно.

Отправиться на шопинг

Помимо традиционных рынков, на которых можно купить практически всё, в Кувейте расположено множество торговых центров, самый крупный из которых The Avenues Mall. В этом "городе в городе" больше тысячи магазинов, кинотеатров и ресторанов. В некоторых частях The Avenues выстроены городские улочки с пальмами, обрамляющими пешеходную зону, а также маленькими домиками, в которых расположились магазины известных брендов.