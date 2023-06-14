Европа ищет диалога с Путиным

Еще пару месяцев назад лидеры Европы объявили о том, что пора прекращать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Но сейчас и президент Эмманюэль Макрон, и канцлер Олаф Шольц ищут переговоров. Что случилось с Францией и Германией и дойдет ли дело до реального диалога?

Весной европейские лидеры решили объявить Кремлю бойкот. Ни Олаф Шольц, ни Эмманюэль Макрон не звонили Владимиру Путину и ничего ему не предлагали. Они решили поставить на силу. Париж и Берлин активно снабжали ВСУ вооружением - РСЗО, артиллерией и танками. Надеялись на успешное контрнаступление украинской армии. Параллельно Макрон и Шольц общались с Си Цзиньпином, ездили в Пекин, чтобы через Китай оказать давление на Россию.

Германия и Франция сдаются?

Но в последние неделю что-то поменялось в настроениях европейцев. Былая уверенность и чувство гордыни тают как снег на весеннем солнце. 10 июня канцлер ФРГ заявил, что не хочет обрывать контакты с Кремлем. "Переговоры - это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры", - так Шольц ответил на призывы к переговорам во время выступления в Евангелической церкви в Нюрнберге. Шольц также добавил, что хочет провести переговоры с Путиным снова и "в ближайшее время".

После немецкого канцлера активизировался французский президент. Эмманюэль Макрон тоже говорит о желании провести переговоры. С этой целью он попросил президента ЮАР Сирила Рамафосе дать Макрону возможность приехать на саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. В целом, мы видим, что и Франция, и Германия - лидеры Евросоюза - надеются и готовы на переговоры. Причины изменения в настроениях лежат, во-первых, в ситуации в самих европейских странах, во вторых - в положении дел на Украине.

Что влияет на Париж и Берлин?

Францию периодически охватывают протесты. Германия не может в одиночку тянуть экономическую нагрузку на Европу из-за антироссийских санкций. На Шольца и Макрона растет давление внутри страны. За год рейтинг канцлера снизился вдвое, а у Макрона упал ниже 30%. Бизнес требует окончания боевых действий. Что касается Украины, то долгожданного контрнаступления в том виде, в котором его видят поставщики "Леопардов" и "Цезарей" не произошло и, похоже, не предвидится. Макрон уже заговорил о желании "откалибровать" поддержку Украине, так как прежних поставок явно недостаточно.

При этом, говоря о готовности Макрона и Шольца к диалогу, надо понимать, что пока они намерены действовать с позиции силы. На уступки они все так же не готовы. Даже в заявлении о переговорах Шольц говорит, что только вывод российских войск из Украины является условием для достижения "справедливого мира". А Макрон надеется, что переговоры состоятся после успешного контрнаступления Украины.

Как Москва смотрит на переговорные инициативы?

Руководство в Кремле все это понимает. Именно поэтому у Владимира Путина, как сказал Дмитрий Песков, в графике нет места для разговора с Олафом Шольцем. То же самое с Макроном: даже если его пустят в ЮАР, российским представителям пока не о чем с ним говорить.

Однако, несмотря на сложность ситуации, все-таки можно считать прогрессом готовность Европы к переговорам. Вера в успех ВСУ с каждым днем у них тает, а свои ресурсы не безграничны. Переговоры, в принципе, всегда начинают с высоких ставок. В этом плане ни Макрон, ни Шольц - не исключение.