Путин не исключил выход из зерновой сделки

Опубликовано: 20:58, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин допускает выход из черноморской инициативы по экспорту зерна. Последний раз сделка продлевалась в середине мая, она будет действовать до 17 июля.

Россия рассматривает вариант с выходом из зернового соглашения. Об этом сообщил во вторник президент РФ.

Владимир Путин обратил внимание на то, что страны Африки практически не получают украинского зерна. Он пояснил, что большая его часть, вопреки договоренностям, поступает в благополучные страны Европейского союза.



"Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки"



– сказал Путин.

По словам главы государства, если РФ все-таки выйдет из сделки, то она будет готова бесплатно компенсировать нуждающимся странам тот объем зерна, который они сейчас получают из Украины.

Зерновое соглашение было оформлено летом 2022 года. Последний раз оно продлевалось 18 мая. Сделка будет действовать до 17 июля.