Россия частично ограничила зерновую сделку

В ООН рассказали о решении России частично ограничить зерновую сделку - речь идет о вывозе зерна из порта Южный в Одессе. Уведомление поступило в Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
"Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется"
– представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
Напомним, российская сторона не удовлетворена выполнением условий, связанных с черноморской инициативой. В настоящее время пять системных проблем, среди которых возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", никак не решаются. Вывоз зерна же осуществляется из трех украинских портов, при этом Киев хочет расширить сделку и включить в нее четвертый порт. Теперь стамбульская инициатива может быть ограничена двумя портами. Отметим, что в мае в рамках сделки по черноморскому коридору прошло в два раза меньше судов, чем в апреле.
"Мы обеспокоены продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы, которое наблюдалось в апреле и мае"
– Дюжаррик
Он заверил, что ООН делает все возможное, чтобы экспорт российского аммиака стал возможен. Сейчас же ситуация со стамбульской сделкой очень серьезна, заключил Дюжаррик.