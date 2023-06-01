Россия частично ограничила зерновую сделку

Опубликовано: 21:50, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия ввела ограничение на регистрацию сухогрузов для порта Южный. Оно будет действовать до тех пор, пока не будет восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

В ООН рассказали о решении России частично ограничить зерновую сделку - речь идет о вывозе зерна из порта Южный в Одессе. Уведомление поступило в Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

"Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется"

– представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

Напомним, российская сторона не удовлетворена выполнением условий, связанных с черноморской инициативой. В настоящее время пять системных проблем, среди которых возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", никак не решаются. Вывоз зерна же осуществляется из трех украинских портов, при этом Киев хочет расширить сделку и включить в нее четвертый порт. Теперь стамбульская инициатива может быть ограничена двумя портами. Отметим, что в мае в рамках сделки по черноморскому коридору прошло в два раза меньше судов, чем в апреле.

"Мы обеспокоены продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы, которое наблюдалось в апреле и мае"

– Дюжаррик

Он заверил, что ООН делает все возможное, чтобы экспорт российского аммиака стал возможен. Сейчас же ситуация со стамбульской сделкой очень серьезна, заключил Дюжаррик.