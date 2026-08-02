Что стоит за визитом Кушнера и отказом Нетаньяху от плана Трампа по Газе?

Расскажем, что с планом Трампа по Газе, почему Нетаньяху его отверг, каковы итоги встречи Кушнера с ХАМАС и Нетаньяху, что сейчас происходит в Газе, какова реакция на действия Израиля, а также что будет с Газой.

Что с планом Трампа по Газе?

Ранее возглавляемый США "Совет мира" обнародовал "дорожную карту" для сектора Газа из 15 пунктов. Этот документ стал развитием более масштабной инициативы американского лидера Дональда Трампа, направленной на завершение войны в Газе. План предусматривает поэтапное разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в обмен на полный вывод израильских войск из сектора.

Второй этап плана предполагает передачу управления Газой палестинскому технократическому комитету, развертывание Международных сил стабилизации и передачу вооружений под международный надзор. Трамп заявлял, что соглашение будет реализовываться поэтапно: израильские силы будут выводиться по мере продвижения процесса разоружения, при этом силы стабилизации будут взаимодействовать с новой палестинской полицией для обеспечения безопасности на территории.

В конце июля Трамп объявил о прорыве, сообщив, что "Совет мира" договорился о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе. ХАМАС подтвердил принятие "дорожной карты" и заявил о приверженности дипломатическому процессу, однако дальнейшее развитие событий столкнулось с непреодолимым препятствием.

Почему Нетаньяху отверг план по сектору Газа?

Более недели назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к своему правительству заявил об отвержении Израилем плана по Газе. Ключевое разногласие между сторонами кроется в последовательности выполнения обязательств. Согласно плану, разоружение ХАМАС и вывод израильских войск должны происходить параллельно, поэтапно. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильская армия не будет осуществлять какой-либо вывод войск до подлинного разоружения сил ХАМАС.

Премьер подчеркнул, что речь идет о реальном разоружении, а не фиктивном, которое должно охватывать все типы вооружения, как тяжелое, так и легкое. Израильский лидер также заявил, что страна продолжит пресекать направленные на нее угрозы. Позиция Израиля, согласно которой полное разоружение ХАМАС остается необходимым предварительным условием для любого вывода войск, делает выполнение соглашения практически невозможным. Израиль вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки по Газе до выборов 27 октября. Израильские войска в настоящее время контролируют около 60% территории сектора.

Каковы итоги встречи Кушнера с ХАМАС?

В воскресенье в египетском Каире состоялась беспрецедентная встреча, продолжавшаяся более двух часов. Спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер, сопровождаемый гендиром "Совета мира" Николаем Младеновым и экс-премьером Великобритании Тони Блэром, провел переговоры с делегацией ХАМАС во главе с новым лидером группировки Халилем аль-Хайей. В переговорах также участвовали представители стран-посредников - Египта, Катара и Турции.

Эта встреча стала вторым известным случаем прямых контактов Кушнера с представителями ХАМАС: ранее, в октябре 2025 года, он вместе с американским посланником Стивом Уиткоффом встречался с руководством группировки, что способствовало заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. ХАМАС в ходе переговоров с Кушнером вновь подтвердил свою приверженность реализации американского плана. Официальные лица охарактеризовали цель встречи как перевод предусмотренных "дорожной картой" обязательств, в конкретные и поддающиеся проверке шаги. Кроме того, Кушнер провел в Египте встречу с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Что Кушнер обсудил с Нетаньяху?

В этот понедельник в Иерусалиме состоялась четырехчасовая встреча Кушнера с Нетаньяху, в которой также приняли участие Младенов и Блэр. Аппарат израильского премьера охарактеризовал переговоры как "глубокие и конструктивные". По итогам встречи стороны договорились создать две рабочие группы. Первая группа займется разоружением и демилитаризацией Газы; при этом обе стороны согласились, что в секторе Газа не будет проводиться никакой перегруппировки войск или восстановительных работ до тех пор, пока ХАМАС не разоружится на всей территории сектора. Также была достигнута договоренность о том, что первым шагом на пути к демилитаризации сектора Газа станет требование, чтобы ХАМАС сдал свое оружие на уничтожение под надзором генерала США. Вторая рабочая группа сосредоточится на санитарии, чистой воде и других вопросах общественного здравоохранения для жителей Газы. При этом в мандат входит оценка того, как эти экологические и медицинские проблемы влияют на Израиль.

Несмотря на эти договоренности, прорыва достигнуто не было. Как сообщается, Кушнер призвал Нетаньяху не создавать препятствий для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня. Кушнер заявил, что план по восстановлению Газы есть, но это невозможно, пока не произойдет демилитаризация. Он также подчеркнул, что США не будут ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения угрозы, а в случае отказа ХАМАС выполнить обязательства по разоружению Израиль получит от США и других союзников "гораздо больше поддержки", чтобы "завершить дело должным образом".

Что значит отказ Нетаньяху и как это связано с выборами в Израиле?

Правительство Газы расценило позицию Нетаньяху как открытый и явный удар по переговорному процессу. По мнению палестинских официальных лиц, отказ Израиля представляет собой намеренное препятствование процессу затишья и усугубляет "гуманитарную деградацию". Утверждается, что Израиль использует переговорный путь как "ложное политическое прикрытие для затягивания времени, проведения своих разрушительных проектов и продолжения геноцида против мирных жителей".

Временной фактор играет ключевую роль: Нетаньяху, правящая коалиция которого отстает в опросах общественного мнения, стремится к переизбранию на выборах 27 октября. Премьер-министр сталкивается с множественными обвинениями в коррупции, восходящими к 2019 году. Отказ от плана по Газе позволяет Нетаньяху контролировать политическую повестку и избирательную кампанию, демонстрируя израильской общественности, что он способен не согласиться с администрацией США. При этом премьер оказывается между двух огней: с одной стороны - давление ультраправых министров, недовольных любыми уступками в Газе, с другой - ключевой военный союзник в лице Трампа, требующий прогресса в урегулировании конфликта.

Что сейчас происходит в Газе?

С момента начала израильской военной операции в октябре 2023 года в Газе, по данным Минздрава анклава, погибло более 73 тысячи палестинцев, более 174 тысяч получили ранения. ООН оценивает, что около 1,9 млн человек - 90% населения Газы - были перемещены с начала войны. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября 2025 года в рамках первого этапа мирного плана Трампа. Но несмотря на формальное перемирие Израиль продолжает наносить удары по сектору. По данным Минздрава Газы, с октября 2025 года в результате израильских атак погибли по меньшей мере 1 260 человек и более 4 тысяч получили ранения.

Какова реакция на действия Израиля?

Восемь арабских и мусульманских стран - Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Катар, Иордания, Индонезия, Пакистан и Турция - выступили с совместным заявлением, осуждающим отказ Израиля от "дорожной карты". Они обвинили Тель-Авив в затягивании усилий по прекращению войны и предупредили, что неприятие рамочной программы представляет собой явный отказ от выполнения Комплексного плана и напрямую угрожает сорвать масштабные усилия по прекращения войны в анклаве.

Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты предупредил, что угроза принудительного перемещения населения Газы остается в силе. Он заявил, что так называемое "добровольное перемещение" не может считаться добровольным, если создаются условия, делающие жизнь внутри сектора невозможной. Он подчеркнул, что принуждение населения к выезду в таких условиях представляет для Египта "красную линию" для Египта, арабских и исламских стран. Египетский министр также раскритиковал невыполнение первого этапа соглашения, включая достижение минимальной цели по ежедневному ввозу 600 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу.

Что будет с Газой?

Дипломатический марафон Кушнера завершился без прорыва, однако привел к созданию двух совместных рабочих групп, которые могут стать основой для дальнейших переговоров по Газе.Но перспективы урегулирования все еще выглядят туманными. Отказ Нетаньяху от плана Трампа ставит под угрозу мирный процесс, согласованный при посредничестве США. ХАМАС призвал посредников, гарантов и "Совет мира" взять на себя ответственность, обеспечить выполнение всеми сторонами согласованных обязательств и предотвратить любые нарушения, которые могли бы сорвать процесс реализации или подорвать соглашение о прекращении огня.

Кушнер, комментируя переговоры с ХАМАС, охарактеризовал их как "весьма любезные", однако отметил, что доверять организации "очень трудно", добавив, что Вашингтон будет судить о ХАМАС по действиям группировки. Кушнер выразил надежду на начало разоружения ХАМАС в течение месяца, а более существенных подвижек в следующие 2-3 месяца. Однако установление полного разоружения в качестве абсолютного предварительного условия - это по замыслу невыполнимое требование. В Тель-Авиве осознают, что в такой среде, как Газа, это почти невыполнимо. В этих условиях сохраняется риск того, что переговоры могут быть прекращены, а столкновения продолжатся.