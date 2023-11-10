Биляль Самбур: Турция разворачивается от Запада к России, Ирану и Китаю

Андрей Волконский

Почему военная, экономическая и политическая поддержка Израиля из Вашингтона и Брюсселя вызвала резкую реакцию в Анкаре, а призывы Турции к прекращению огня в связи с масштабной гуманитарной катастрофой не нашли отклика в США и ЕС - рассказывает Биляль Самбур, турецкий политолог, профессор Анкарского Университета им. Йылдырыма Беязита.

Новая война между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и неоднозначная реакция США и стран Европы на гибель мирного палестинского населения стали причиной жесткой критики турецкого руководства.

Что поссорило Турцию с западными странами?

Постепенное охлаждение политических отношений между США, ЕС, НАТО и Турцией стало трендом последних лет. Пик турецкой критики в адрес США и ЕС пришелся на период предвыборной гонки и президентских и парламентских выборов весны 2023 года. Этому предшествовали многочисленные инциденты предыдущих лет, связанные с

попытками вмешательства во внутренние дела страны и поддержкой турецкой оппозиции из-за рубежа;

отказом от продажи Турции новейших образцов вооружений и передачи технологий союзниками по НАТО;

поддержкой Вашингтона и Парижа курдских военизированных формирований, считающихся в Турции террористическими, в Сирии и Ираке;

отказом США от выдачи Анкаре лидера FETÖ Фетуллаха Гюлена;

нарастающим давлением со стороны США и ЕС из-за отказа Анкары от разрыва отношений с Москвой.

О новом витке напряженности между Турцией и западными странами свидетельствуют многочисленные жесткие заявления турецких официальных лиц последних дней. Спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш, комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, заявил, что западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху.

В статье для испанского журнала Atalayar "Турция Эрдогана предлагает решения там, где ООН потерпела неудачу" руководитель Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подчеркнул, что Анкара готовится к новой "многомерной" и "многоакторной" международной конъюнктуре в соответствии с часто цитируемым утверждением президента Эрдогана "Мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Сам президент Эрдоган сравнил позицию западных политических элит с эпохой крестовых походов, а Израиль назвал "избалованным ребенком Запада" и "террористическим государством".

Несмотря на тесные связи и формальное союзничество между Турцией и Западом, многие турецкие комментаторы считают, что расхождение интересов между сторонами имеет не кратковременные и тактический причины, а глубокие исторические и стратегические корни.

В интервью "Вестнику Кавказа" Биляль Самбур, турецкий политолог, профессор Анкарского Университета им. Йылдырыма Беязита заявил:

Отношения между Турцией и Западом на протяжении последних двухсот лет были сложными и проблематичными. Турция никогда не чувствовала себя полноценной частью Запада, да и никогда, по сути, таковой не была. Это касается и самоидентификации в вопросах цивилизационной и культурной принадлежности.

Война в Газе - эпизод столкновения цивилизаций

По словам Самбура, традиционно и исторически национально-ориентированная концепция турецкой государственности, впитавшая в себя элементы политического ислама, всегда чувствовала угрозу со стороны западной цивилизации:

Нынешнее турецкое руководство разделяет эти взгляды. И Запад сейчас для них олицетворяет варварскую исламофобию и враждебную тюркофобию. А с учетом происходящего в Газе и Палестине, турецкое руководство пытается донести до внешнего мира, что эти события являются частью столкновения цивилизаций между Западом и исламским миром. То есть этот конфликт уже давно перерос из территориального спора между Палестиной и Израилем в цивилизационное противостояние. А поддержка Израиля со стороны Запада оценивается как крушение западных идеалов. Турция, которая ассоциирует действия Израиля как часть борьбы Запада с исламской цивилизацией, теперь открыто демонстрирует, что находится в процессе идеологического и политического разрыва с Западом. Заявления о том, что Израиль – это террористическое государство, ХАМАС – бойцы за независимость; о крахе западной цивилизации, и о новых "крестовых походах" говорят именно об этом.

"Запад, прощай": разворот к России, Ирану и Китаю

Идеологический разрыв приведет к самым серьезным политическим последствиям. Мы уже наблюдаем это - политическое отторжение Турции от Запада - последние пятнадцать лет. Турция больше не находится в прежних союзнических отношениях с США. Я считаю, что теперь Турция будет больше ориентироваться на Восток. Турция будет искать подходящие возможности для того, чтобы сказать Западу "прощай", и все больше идентифицировать себя как восточная держава. В политическом смысле Турция все больше будет предпринимать практические меры и шаги, приближающие ее к России, Ирану и Китаю

- Биляль Самбур.

Членство в ЕС больше не стратегическая цель Турции

По мнению Самбура, изменение подходов Турции к Западу не ограничивается только США; этот процесс также относится и к пересмотру отношений с Европейским союзом:

Турция уже давно не считает членство в ЕС стратегической целью для себя, этот процесс теперь имеет больше протокольный характер. Нынешние отношения с ЕС выстраиваются Анкарой с ориентировкой на максимальную выгоду в плане экономического и торгового сотрудничества. ЕС больше не является главным направлением турецкой внешней политики, теперь это стратегический партнер, не более. Турция больше не воспринимает всерьез заявления лидеров стран ЕС в свой адрес. Заявления Макрона, Шольца и других тут больше никого не волнуют. Теперь Турция относится к ЕС как к одному из многочисленных внешних партнеров.

Путин и Лавров для Турции важнее европейцев

Сейчас Турцию больше интересует позиция других центров силы: партнеров в России, на Ближнем Востоке, и в Азии. Сейчас заявления президента Путина или министра Лаврова для Турции представляют гораздо больший интерес, чем какие-либо высказывания любого европейского лидера или министра. Тем самым заявления европейцев больше не важны, а отношения с ЕС все больше будут ограничиваться экономикой и торговлей".

- турецкий политолог.

Турция может повторить "карабахскую модель" в Палестине

Больше нельзя говорить о наличии у Турции внешнеполитической цели по вступлению в ЕС, а западная политика двойных стандартов стала причиной того, что Турция считает Запад "двуличным врагом". По словам Биляля Самбура, в ответ на враждебность США и ЕС Турция может попытаться решить палестинский вопрос без их участия:

Вопреки США и Европе, которых Турция воспринимает как двуличных врагов, Анкара смогла совместно с Азербайджаном и имея хорошие отношения с Москвой добиться разрешения карабахской проблемы. И в Палестине Турция от враждебно настроенного Запада тоже больше ничего не ожидает. В ответ на их враждебность Турция может начать укреплять и углублять партнерские и союзнические отношения с ХАМАС и Ираном для разрешения этой проблемы. Это может также включать в себя поддержку со стороны России и незападных великих держав, для обеспечения практических шагов. Тем самым "карабахская модель" может быть переложена Турцией и на палестинский вопрос.

Российское и китайское оружие вместо западного

Активная внешняя политика и стремление играть независимую от Запада роль на международной арене вынуждают Анкару ускорять темпы технологического суверенитета от США и НАТО.

После истории с российскими С-400, которые Турция приобрела из-за отказа США поставить ей системы "Пэтриот", американцы исключили Анкару из программы истребителей пятого поколения F-35, а сейчас отказываются поставлять и модернизировать устаревающие F-16. В ответ на это Турция снова может принять решение о приобретении необходимых истребителей у альтернативных поставщиков, таких как Россия и Китай. Помимо этого, Турция занимается и активной разработкой собственных самолетов.

- Биляль Самбур.

Он убежден, что к независимому технологическому, военному и политическому развитию Турцию подтолкнул сам Запад.