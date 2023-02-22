Калмыкия: что посмотреть, как добраться, стоит ли ехать?

3 мая откроется один из 11 закрытых аэропортов на юге России - в Элисте. Так что оставшийся месяц весны можно успеть провести в Калмыкии и застать цветение тюльпанов в калмыцких степях - событие, которое в республике ждут весь год. Расскажем, где находится Калмыкия, почему туда стоит поехать, как до нее добраться и что там посмотреть.

Где находится Калмыкия?

Калмыкия - это одна из республик Российской Федерации, расположенная в Поволжье, на юго-востоке европейской части России. Калмыкия граничит с Волгоградской, Ростовской, Астраханской и Ставропольской областями, а также с Республикой Дагестан. На юге Калмыкия расположена недалеко от побережья Каспийского моря, но не выходит к нему. Второй по численности населения республики после столичной Элисты город Лагань соединен судоходным каналом с Каспием протяженностью примерно 10 км.

Калмыкия лежит на Прикаспийской низменности, которая представляет собой обширную равнину, постепенно понижающуюся к Каспийскому морю, именно в этой низменности лежит самая низкая точка России относительно уровня моря. Большая часть территории Калмыкии занята степями и полустепями, а растительность в основном представлена степными травами и кустарниками.

Чем славится Калмыкия?

Большинство туристов знают Калмыкию как место, где в середине весны цветут тюльпаны, а в конце лета - лотосы. И действительно, вокруг двух этих ярких событий во многом завязана туристическая активность региона. В апреле в Калмыкии состоялся ежегодный фестиваль тюльпанов, но в некоторых местах тюльпаны здесь можно увидеть и в мае. Фестиваль лотосов 2024 еще только впереди и пройдет он как обычно в августе.

Калмыкия - единственный европейский регион, где традиционно исповедуют буддизм. Для России буддизм не редкость, а довольно распространенная религия, но регионы, где буддисты преобладают или сходны по численности с представителями других религий, находятся в Азиатской части РФ, как, например, Тыва или Бурятия. В Калмыкии можно посетить множество буддийских храмов и святынь, включая крупнейший буддийский храм Европы - Золотую обитель Будды Шакьямуни.

Кроме того, Калмыкия имеет богатую историю, связанную с кочевыми народами и племенами, поэтому здесь популярен этнокультурный туризм. Узнать больше о калмыцкой культуре и истории можно, посетив музеи, памятники и исторические места в городах республики. Калмыкия славится и своей природой. В те месяцы, когда долгожданное цветение в степях закончилось или еще не началось, туристы могут посетить заповедники с озерами, в том числе солеными, и реками.

Как добраться до Калмыкии?

Из Москвы в Калмыкию можно добраться несколькими способами:

Самолетом - в Элисту, столицу Калмыкии, ожидается открытие прямых рейсов. Хотя дату открытия аэропорта, где прошла масштабная реконструкция в 2023 году, уже назвали (3 мая), билеты на конкретные числа пока что купить нельзя. Сообщается также, что время полёта скорее всего увеличится с 1 часа 45 минут до 3 часов;

Поездом - с Калмыкией у Москвы нет прямого железнодорожного сообщения, поэтому добраться до республики на поезде можно только с пересадками. Например, можно доехать до Волгограда или Астрахани, а затем пересесть на автобус или такси. Вариант через Волгоград будет быстрее (20 часов+5,5 часов);

Автомобилем - из Москвы до Калмыкии можно доехать на машине, расстояние до Элисты составляет примерно 1200 км, время в пути - 16,5 часов;

Автобусом - из Москвы до Элисты можно доехать на автобусе, но это не слишком удобный способ, поскольку время в пути составляет примерно сутки. Билет стоит более 3 тысяч рублей.

В апреле из Москвы отправлялся четырехдневный железнодорожный тур от РЖД “Цветущая степь”, который идет в Элисту через Ростов-на-Дону, следующие рейсы будут теперь только в 2025 году.

Что посмотреть в Калмыкии?

Хурул Шакьямуни

Золотая обитель Будды Шакьямуни или Хурул Шакьямуни находится в самом центре Элисты. Это крупнейший буддийский храм в Европе, там можно увидеть статую Будды высотой 9 метров и небольшой музей истории калмыцкого буддизма.

Заповедник “Черные земли”

Калмыцкую пустыню “Черные земли”, расположенную в Прикаспийской низменности, называют первой европейской пустыней. За последние годы территория, покрытая песками и глиной, увеличилась, но туристы посещают наиболее интересные участки, в том числе соленые озера и песчаные дюны на территории одноименного биосферного заповедника “Черные земли”. Он был создан более 30 лет назад для борьбы с опустыниванием и сохранения флоры и фауны Прикаспийской низменности, особенно популяции сайгаков. На территории заповедника находятся очень крупное соленое озеро Маныч-Гудило и Меклетинское соленое озеро розового цвета недалеко от этносела Адык. Показывают туристам и горящий родник. Этот популярный маршрут с посещением юрточного комплекса с мастер-классами, пустыни, соленого озера и горящего источника называют "страной Бумба".

Посещение заповедника возможно лишь с сопровождающим гидом. Экскурсия по экологическому маршруту для взрослого стоит 750 рублей, для детей с 7 до 12 лет - 375 рублей, для детей до 6 лет - бесплатно. Посещение визит-центра в поселке Комсомольский стоит 150 рублей (детский билет - 75 рублей). Понаблюдать за дикими животными из укрытия стоит 1000 рублей (500 рублей - детский билет). Возможно проживание в гостевом доме, юрте или с палаткой и предоставление транспорта (въезжать на личном транспорте на территорию запрещается). От автовокзала Элисты ехать на автобусе до поселка Комсомольское около 3 часов

Лагань

Лагань - это второй по величине город Калмыкии после Элисты, основанный на одноименном острове в дельте Волги неподалеку от Каспия, но теперь это часть материка. Город известен статуей Будды Майтреи высотой 13,5 метров - она была самой высокой статуей Будды в России, пока в Туве не открыли статую высотой 16 метров. Статуя расположена на территории буддийского храма Лаганский хурул. Именно из Лагани ближе всего ехать, чтобы посмотреть на цветущие лотосы в августе, но организованные экскурсии отправляются и из Элисты. От автовокзала Элисты ходят автобусы до Лагани, расстояние между городами - 300 км.

Одинокий тополь

Одинокий тополь - священное дерево, посаженное в калмыцкой степи в XIX веке то ли буддийским монахом, то ли местным лесником. Сейчас это святыня калмыцких буддистов. Рядом с тополем бьют источники. Из Элисты можно доехать до поселка Хар-Булук на автобусе, а потом пройти 5 км пешком или сразу взять такси.

Золотые ворота высотой 15 метров были построены в конце 1990-х годов. Они украшены картинами, изображающими историю калмыцкого народа.

Пагода Семи Дней - еще одна из главных достопримечательностей центра Элисты, расположена прямо возле Золотых ворот.

Музей кочевых народов в Элисте очень понравится детям и взрослым. Находится он недалеко от заброшенного Дворца шахмат в квартале Сити-Чесс, в получасе ходьбы от центра города.

Из музеев Элисты еще можно сходить в национальный музей имени Пальмова.

Сякюсн-Сюме - еще один буддийский храм около Элисты. Он входит в монастырь Геден Шеддуп Чой Корлинг, расположенный в 6 км от Элисты, недалеко от села Арша, куда можно доехать на маршрутке из центра города.