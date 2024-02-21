Жители Рафаха получили гуманитарную помощь от Израиля

В Рафах поступила гуманитарная помощь из Израиля. Это первая поставка после взрыва грузовика с гуманитарных грузом. Тогда в давке погибли десятки палестинцев.

Гуманитарная помощь из Израиля была доставлена в район Рафаха, где население страдает от длительного конфликта и экономических трудностей. Гуманитарная помощь, доставленная в район Рафаха, включает в себя пищевые продукты, медицинские препараты, одежду и другие необходимые предметы.

Напомним, что в минувшую пятницу пресс-служба Армии обороын Израиля проинформировал о том, что жители Газа грабят грузовики с гуманитарной помощью. Так, в давке 29 февраля погибли десятки людей.

Отметим, что район Рафаха – один из самых пострадавших районов в ходе очередной эскалации в Газе. Жители района лишены доступа к питьевой воде, электричеству и медпомощи.

Доставка гуманитарной помощи в район Рафаха - сложная задача, требующая координации и сотрудничества различных организаций и агентств. Организации, такие как Красный Крест, ООН и другие неправительственные организации.