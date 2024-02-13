ХАМАС потребовал от Израиля отказаться от штурма Рафаха

Представитель палестинских радикалов ХАМАС выступил с предостережением для властей еврейского государства относительно штурма горда Рафах в секторе Газа.
«Мы предостерегаем оккупантов от любой авантюры по штурму Рафаха, совершения массовых убийств и геноцидной войны»
– ХАМАС Иззат ар-Ришк.
Отметим, что в начале февраля израильский премьер завил о том, что власти страны намерен начать операцию в Рафахе, после чего было нанесено несколько ударов.
В ответ на это египетские власти заявили о том, что могут приостановить действие мирного соглашения от 1979 года.
отметим, что в настоящее время КПП «Рафах» - единственный неподконтролен Египту переход из Газы. Он контролируется радикалами ХАМАС, через данный коридор осуществляется подвоз гуманитарной помощи в палестинский анклав.