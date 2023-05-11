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Жители Грузию поддерживают Россию

Набережная в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Большинство жителей Грузии выступило против введения антироссийских санкций. Это следует из недавнего соцопроса.

Граждане Грузии солидарны с правительством в решение не вводить санкции против России.

Введение Грузией антироссийских санкций не поддержали бы 66% жителей страны, они солидарны с властями. При этом 29% респондентов являются противниками правительственного решения по санкциям.

Аналогичный опрос, проведенный полгода назад завершился похожим результатом: 65% оказались солидарны с решением Тбилиси, 25% - против.

Компания GORBI провела опрос населения по заказу телеканала Imedi. Исследование состоялось с 22 апреля по 7 мая, участие в нем приняли свыше 2 тыс человек.

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