Жители Азербайджана оценили отношения с Ираном

Опубликовано: 8:00, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Азербайджана уверены в том, что Иран отстаивает интересы Еревана, вооруженные конфликты – дело вмешательства иностранных государств. Кроме того, большинство опрошенных заявило о том, что Израиль – надежный партнер Азербайджана.

Согласно данным Центра социальных исследований Азербайджана, большинство жителей АР полагает, что Иран защищает интересы Армении (76,8%). В то же время 29,7% респондентов выразили уверенность, что при построении двусторонних отношений нужно учитывать исторические связи и факторы соседства.

Кроме того, 61% участников опроса заявил о том, что положительно относятся к открытию посольства Азербайджана в Израиле, так как «Израиль – надежный партнер Азербайджана».

АР провел опрос среди азербайджанского населения относительно ирано-азербайджанских отношений:

О том, что Иран занимает нейтральную позицию по отношению к Армении и Азербайджану, заявили 5,5% опрошенных, а в том что Иран отстаивает интересы Азербайджана уверен 3,4% респондентов.

Кроме того, опрошенные также поделились мнением о вооруженных конфликтах в прошлом месяце. Большинство полагает, что это вмешательство и провокация зарубежных стран 64,8%, в том, что инциденты с социально-экономическим фактором уверены 13,3% респондентов.