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Иранская АЭС в Бушере вновь заработает в мае

АЭС Бушер
© Фото: Группа Росатома "ВКонтакте". АЭС Бушер
АЭС в иранском Бушере возобновит свою деятельность в мае, сейчас на ней проводятся проверки и загружается топливо. Ее закрыли на плановое обслуживание в феврале этого года.

Руководитель иранской Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами анонсировал запуск иранской АЭС в Бушере. Она вернется в строй до 21 мая.

По его словам, в настоящее время на объекте проводятся проверки, также идет загрузка топлива. Он выразил надежду что возобновление деятельности атомной станции произойдет до 21 мая.

Бушерская атомная электростанция прекратила свою работу 14 февраля в связи с проведением планового обслуживания и замены части используемого топлива.

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