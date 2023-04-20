АЭС в иранском Бушере возобновит свою деятельность в мае, сейчас на ней проводятся проверки и загружается топливо. Ее закрыли на плановое обслуживание в феврале этого года.
Руководитель иранской Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами анонсировал запуск иранской АЭС в Бушере. Она вернется в строй до 21 мая.
По его словам, в настоящее время на объекте проводятся проверки, также идет загрузка топлива. Он выразил надежду что возобновление деятельности атомной станции произойдет до 21 мая.
Бушерская атомная электростанция прекратила свою работу 14 февраля в связи с проведением планового обслуживания и замены части используемого топлива.