Жителей Грузии предупредили об обильном субботнем снегопаде

В ближайшие сутки погода в горных районах Грузии испортится. В связи с этим на дорогах могут ввести ограничения.

Погода в горных районах Грузии ухудшится к утру 27 января. Об этом в пятницу рассказали в Агентстве окружающей среды республики.

Там указали на то, что с завтрашнего утра и до утра 28 января в этих районах будет идти снег. Он будет сопровождаться туманом и гололедом.

Обильный снегопад может нарушить видимость на отдельных участках дорог. Водителей предупреждают, что из-за неблагоприятных погодных условий могут ввести ограничения.