Вестник Кавказа

Житель Краснодара пытался подорвать родственника

Житель Краснодара пытался подорвать родственника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Краснодара попытался ликвидировать родственника, подложив ему в машину бомбу. В результате его замысел был раскрыт. Пострадавших нет.

Кубанские полицейские задержали жителя краевой столицы, подложившего взрывное устройство машину родственника. К правоохранителям обратился сам потерпевший, когда заметил что под его машину родственник кладет подозрительный предмет.

«Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители применили служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета»

– ГУМВД по региону.

В итоге территория была оцеплена жильцы близлежащих домов эвакуированы. в настоящее время взрывоопасный предмет обезврежен. Пострадавших нет. Подозреваемый задержан и дает показания, решается вопрос о начале уголовного производства.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2300 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Суд арестовал стрелявшего на Плющихе бойца ММА Расула Очаева

Суд арестовал стрелявшего на Плющихе бойца ММА Расула Очаева

Боец ММА ранен в перестрелке в Москве

Боец ММА ранен в перестрелке в Москве

Краснодарскому экс-судье грозит 10 лет за смерть велосипедиста и бегство с места ДТП

Краснодарскому экс-судье грозит 10 лет за смерть велосипедиста и бегство с места ДТП

ЧП в метро Москвы: пассажиры подрались отверткой

ЧП в метро Москвы: пассажиры подрались отверткой

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы