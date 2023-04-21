Житель Краснодара пытался подорвать родственника

Житель Краснодара попытался ликвидировать родственника, подложив ему в машину бомбу. В результате его замысел был раскрыт. Пострадавших нет.

Кубанские полицейские задержали жителя краевой столицы, подложившего взрывное устройство машину родственника. К правоохранителям обратился сам потерпевший, когда заметил что под его машину родственник кладет подозрительный предмет.

«Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители применили служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета»

– ГУМВД по региону.

В итоге территория была оцеплена жильцы близлежащих домов эвакуированы. в настоящее время взрывоопасный предмет обезврежен. Пострадавших нет. Подозреваемый задержан и дает показания, решается вопрос о начале уголовного производства.