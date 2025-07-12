Житель Грузии получил срок за нападение на полицейского на митинге

"Коктейль Молотова", брошенный в полицейского, обернулся серьезным тюремным сроком для мужчины, участвовавшего в акциях протеста в Тбилиси осенью-зимой в прошлом году.

Осужденный Анзор Кварацхелия был признан виновным в том, что, участвуя в акции протеста, волна которых захлестнула Тбилиси и другие города Грузии после решения властей о приостановке евроинтеграции страны, он бросил "коктейль Молотова" (бутылку с зажигательной смесью) в полицейского.

Дело слушалось в Тбилисском городском суде. Сторона обвинения предоставила видеозапись событий, а также предъявила суду другие доказательства.

Кварацхелия обвинялся по статье о нападении на сотрудника полиции. Суд признал его виновным и приговорил к 4,5 годам тюремного заключения.