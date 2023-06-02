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Женщина утонула в Сухуме

Женщина утонула в Сухуме
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Трагедией окончилось купание на Черном море для жительницы Абхазии. Ее тело было найдено накануне в районе Сухума.

Трагическое происшествие произошло накануне вечером на море в Сухуме. Об инциденте сообщило МЧС Абхазии.

Рыбаки, которые вели ловлю на месте ЧП, заметили в воде тело человека. Они связались со спасателями.

Специалисты прибыли на берег в 21.55. Они вытащили тело из воды.

Личность погибшей установлена - это гражданка Абхазии, женщина 1981 г.р.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Когда начинается купальный сезон 2023 в Абхазии?

Когда начинается купальный сезон 2023 в Абхазии?

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