Женщина утонула в Сухуме

Трагедией окончилось купание на Черном море для жительницы Абхазии. Ее тело было найдено накануне в районе Сухума.
Трагическое происшествие произошло накануне вечером на море в Сухуме. Об инциденте сообщило МЧС Абхазии.
Рыбаки, которые вели ловлю на месте ЧП, заметили в воде тело человека. Они связались со спасателями.
Специалисты прибыли на берег в 21.55. Они вытащили тело из воды.
Личность погибшей установлена - это гражданка Абхазии, женщина 1981 г.р.
Обстоятельства и причины трагедии выясняются.