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Когда начинается купальный сезон 2023 в Абхазии?

Белые скалы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вода в Черном море у берегов Абхазии постепенно становится все более теплой. Уже скоро в республике откроется купальный сезон.

Вода в Черном море в Абхазии потеплеет до температуры, при которой уже можно будет купаться, примерно к середине июня. Такой прогноз дала главный специалист-метеоролог Госкомитета республики по экологии Лариса Ахба

По ее словам, на данный момент море прогрелось до 18-19 градусов. А к середине первого летнего месяца температура морской воды достигнет 20-22 градуса, сообщила Ахба радио Sputnik.

Когда можно будет купаться в Абхазии?

Синоптик пояснила, что купальный сезон открывается, когда море прогревается до 22 градусов - такая температура считается нормальной для купания.

Абхазия откроет купальный сезон 15 июня

Абхазия откроет купальный сезон 15 июня

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