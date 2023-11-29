Желающих отдохнуть на Новый год в Абхазии стало больше в несколько раз

Новогодние каникулы в Абхазии в этом году стали пользоваться гораздо большей популярностью, чем в прошлом. Объемы продаж, по данным туроператоров, выросли в несколько раз.

Абхазия вошла в число наиболее востребованных направлений на Новый год-2024, детали рассказали в АТОР.

"Мягкая зима, разнообразная экскурсионная программа и доступные цены на размещение и другие услуги стали поводом для многих туристов провести зимние каникулы именно в этом регионе"

– АТОР

Так, по данным "Интуриста", в 2024 году объемы продаж новогодних туров в Абхазию выросли в 3,5 раза, если сравнивать их с цифрами за прошлый год.

Более того: как сообщает туроператор, уже в конце декабря туристы выкупают брони на февральские и мартовские праздники.

По информации АЛЕАН, выбравших зимний отдых в Абхазии в этом году в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Самым большим спросом пользуются круглогодичные отели, где есть подогреваемые бассейны. Еще один плюс – питание по системе "полный пансион".