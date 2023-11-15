Новый год в Абхазии: пока забронированы 30-60% гостиниц

Отдых в Абхазии на Новый год пользуется определенным успехом у россиян. За месяц до начала новогодних праздников, рассказали власти республики, объем бронирования достигает 60%

На Новый год в Абхазию собираются приехать достаточно большое количество россиян, рассказал замглавы Минтуризма республики Астамур Барциц.

По его словам, на новогодние каникулы забронированы уже от 30 до 60% средств размещения. По словам замминистра, зимой работают далеко не все абхазские гостиницы и пансионаты.

Сколько человек отдохнуло в Абхазии в 2023?

Барциц также озвучил показатели турпотока в Абхазию за 2023 год. Чиновник сообщил, что отдых в республике провели свыше миллиона человек.

Замглавы ведомства добавил, что места размещения для отдыха выбрали около 300 тыс гостей. Экскурсии посетили более 936 тыс туристов.