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Зарплаты россиян должны расти – Путин

Зарплаты россиян должны расти – Путин
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Задача российских чиновников заключается в том, чтобы благосостояние населения росло. Такое заявление сделал российский президент на встрече с главным судебным приставом.

Власти должны заботиться о том, чтобы россияне жили лучше, призвал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сделал такое заявление общаясь с директором ФССП.

Дмитрий Аристов рассказал о такой категории людей, как "профессиональные должники", которые накопили огромное количество долгов, однако, так как они не работают, взыскать с них ничего нельзя.

В ответ президент подчеркнул, что ответственность за такие случаи несет по сути государство: именно оно обязано принимать меры, чтобы у людей просто не возникало таких ситуаций.

"Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда"

– Владимир Путин

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