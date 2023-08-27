Россияне научились экономить – соцопрос

Опубликовано: 23:05, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непростая экономическая ситуация все же научила россиян быть более экономными. Такие результаты дало исследование, проведенное онлайн-платформой Webbankir.

Россияне за последний год стали экономнее: они стали менее расточительными при крупных покупках, развлечениях и путешествиях, выяснили аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.

"Более половины россиян (57,7%) сообщили, что за последний год стали больше экономить и прежде всего – на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. А вот на образовании экономят даже реже, чем на продуктах питания и лечении"

- материалы исследования

Абсолютно уверены в ином, более бережливом отношении к деньгам, треть россиян, 32,7%. Еще четверть, 25%, сказали об этом с легким сомнением, а вот тратят деньги как раньше лишь 10% респондентов.

Чаще всего "прижимистее" наши сограждане становятся при крупных покупках – об этом сказали 53,8% опрошенных. У половины идут под сокращение развлечения (50%) и путешествия (44,2%). Треть опрошенных стали меньше тратить на подарки и повседневные товары. А вот экономить на образовании они не собираются, и охотнее "подожмут" свой бюджет на лекарства, чем на знания.