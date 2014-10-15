Вестник Кавказа

Заразиться лихорадкой Марбург через фрукты невозможно

Заразиться лихорадкой Марбург через фрукты невозможно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Марбургом нельзя заразиться через фрукты, в том числе через бананы – вирус не выносит долгого пути и передается только при близком контакте с инфицированным, утверждают в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Марбург не передается через фрукты – их транспортировка занимает слишком много времени, что губительно для вируса, рассказал старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

"Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени"

- Марат Макенов

Ранее в СМИ появилась информация о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы, но специалист опроверг это предположение, отметив: вирус передается только посредством близкого контакта с инфицированным человеком, передает РИА Новости.

Что касается возможности его появления в России, то пока таких случаев нет, и Роспотребнадзор поставил надежный заслон для инфекции, как это было и с лихорадками Эбола и Ласса, - добавил Макенов.

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