Заразиться лихорадкой Марбург через фрукты невозможно

Лихорадка Марбург не передается через фрукты – их транспортировка занимает слишком много времени, что губительно для вируса, рассказал старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.
"Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени"
- Марат Макенов
Ранее в СМИ появилась информация о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы, но специалист опроверг это предположение, отметив: вирус передается только посредством близкого контакта с инфицированным человеком, передает РИА Новости.
Что касается возможности его появления в России, то пока таких случаев нет, и Роспотребнадзор поставил надежный заслон для инфекции, как это было и с лихорадками Эбола и Ласса, - добавил Макенов.