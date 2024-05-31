Жара открывает сезон ЧС в Северной Осетии

В ближайшее время столбики термометров в Северной Осетии будут регулярно превышать отметку в +30 градусов. В этой связи в республике введен режим повышенной готовности.

На территории республики по указу местных властей введен режим повышенной готовности из-за жары.

«Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики Северная Осетия – Алания»

– Сергея Меняйло.

Введение режима повышенной готовности означает, что все необходимые службы и организации должны быть готовы к оперативным действиям в случае ухудшения ситуации. Это включает в себя подготовку к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой температурой, таких как пожары.

Как обезопасить себя во время жары

В условиях повышенной температуры особенно важно следить за своим здоровьем и соблюдать несколько простых правил. В первую очередь, стоит избегать длительного нахождения на солнце в периоды пиковой жары, пить больше воды, носить легкую одежду и использовать головные уборы. Также рекомендуется охлаждать помещения, где находитесь, и обязательно следить за состоянием детей и пожилых людей.