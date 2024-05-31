Жара открывает сезон ЧС в Северной Осетии

На территории республики по указу местных властей введен режим повышенной готовности из-за жары.
«Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики Северная Осетия – Алания»
– Сергея Меняйло.
Введение режима повышенной готовности означает, что все необходимые службы и организации должны быть готовы к оперативным действиям в случае ухудшения ситуации. Это включает в себя подготовку к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой температурой, таких как пожары.
Как обезопасить себя во время жары
В условиях повышенной температуры особенно важно следить за своим здоровьем и соблюдать несколько простых правил. В первую очередь, стоит избегать длительного нахождения на солнце в периоды пиковой жары, пить больше воды, носить легкую одежду и использовать головные уборы. Также рекомендуется охлаждать помещения, где находитесь, и обязательно следить за состоянием детей и пожилых людей.