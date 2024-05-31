Жара до +40 градусов пришла в Ингушетию

Столбики термометров в Ингушетии достигнут 40 градусов в ближайшие часы. Граждан просят сократить пребывание на улице.

В Ингушетии в ближайшие двое суток ожидается сильнейшая жара до +40 градусов. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Такая погода на территории республики будет 5 и 6 июня в период 13:00-16:00, передает "Интерфакс".

В ведомстве просят местных жителей временно отказаться от походов на природу, разведения костров в лесах, местах с подсохшей травой и возле деревьев.

В МЧС также предупредили граждан о существующей опасности тепловых ударов и нарушений сердечной деятельности из-за перегревания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали пока не выходить на улицу.