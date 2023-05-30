Запуск космического корабля "Шэньчжоу-16" поставил новый рекорд

Опубликовано: 7:56, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью Китай осуществил успешный запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16", который не только доставит на орбитальную станцию экипаж из трех человек, но и установит новый мировой рекорд по количеству людей в космосе.

На космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу минувшей ночью успешно прошел запуск в космос китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16".

Космический корабль несет на борту экипаж из трех человек и направляется на орбитальную станцию "Тяньгун", передает РИА Новости.

Ракета-носитель стартовала в соответствии с графиком в 9:31 по пекинскому времени (4:31 мск).

После прибытия пилотируемого корабля на станцию состоится вторая в истории китайской орбитальной станции ротация экипажей на орбите: экипаж "Шэньчжоу-15" после полугодовой миссии отправится на Землю, а экипаж "Шэньчжоу-16" останется работать на станции примерно на пять месяцев.

Побит рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли человек, после запуска китайского корабля "Шэньчжоу-16" их число достигло 17 человек.

Предыдущий рекорд удалось установить 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно собрались 14 человек: семь на МКС (двое россиян, трое американцев, японец и француз), три космонавта из Китая в корабле "Шэньчжоу-12", а также четыре гражданина США в рамках частной миссии на корабле Crew Dragon. До этого рекорд держался четверть века.

Напомним, на МКС сейчас находятся экипажи российского корабля "Союз МС-23", американского Crew Dragon, а также частной миссии компании Axiom Space AX-2 - всего 11 человек.