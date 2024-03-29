Запад хочет дестабилизировать Кавказ – Кедми

Единственное, что нужно Западу от Армении, – дестабилизация обстановки на Кавказе, результаты которой потом могут быть направлены против России, а также Турции и Ирана. Об этом заявил в передаче "ОКНА" экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив", общественный деятель Яков Кедми.

Единственная цель, которую преследует Запад на Кавказе, – дестабилизация ситуации, которую он сможет затем использовать в своих целях, в том числе против России, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив", общественный деятель Яков Кедми в программе "ОКНА" политолога Фархада Ибрагимова на "Вестнике Кавказа" в преддверии встречи США-ЕС-Армения в Брюсселе.

Он выразил мнение, что большего предателя армянского народа, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян, за современную историю Армении не существовало.

"И все, что он делает, прежде всего вредит армянскому народу. С другой стороны, его привели к власти с целью и те, чтобы повернуть Армению к Западу, и чтобы через Армению Запад, Западная Европа начала действовать на Кавказе, потому что в их интересах взорвать Кавказ, превратить его в район нестабильный. Поэтому и на Кавказе их интересуют все направления. Их интересует база на Кавказе. Она должна действовать и против России, и против Турции, и против Ирана. А инструментом является Армения под руководством этого предателя. И поэтому он выполняет ту функцию, которая ему была предназначена, когда его привели к власти", – пояснил Кедми.

Эксперт уточнил, что именно поэтому Пашинян пользуется поддержкой Европы. "В Ереване самое большое американское посольство. Какое значение Армения имеет даже на Кавказе, со своими размерами и экономикой? Но посольство самое большое, потому что через Армению Запад хочет дестабилизировать Кавказ, взорвать эту обстановку, а потом, по обстоятельствам, направлять туда, куда надо. Против России? Обязательно, и поэтому туда лезут люди из НАТО. Против Турции? Конечно, потому что Эрдоган не самый удобный [для Европы] представитель. Ну, против Ирана сам Бог велел", – перечислил он.

Яков Кедми констатировал, что на самом деле "в Европе никому нет дела до народов Кавказа". "Никого не интересует ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан. Они смотрят, как их использовать. Всегда так было. Всегда Европа пыталась использовать Кавказ в своих целях", – отметил он.

Таким образом, Пашинян ведет Армению в пропасть, указал эксперт.