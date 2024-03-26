Вестник Кавказа

В партии Пашиняна назвали цель сотрудничества с Западом

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министр Армении
Армения сотрудничает с Западом для развития своей экономики, сообщили в партии "Гражданский договор". Один из соратников действующего премьера заверил, что Россия по-прежнему является их союзником.

Член партии "Гражданский договор" Вагаршак Акопян уверяет, что сотрудничество Армении с Западом не направлено против других государств.

Он заявил об этом на прошедшем 1 апреля брифинге.

По словам представителя партии, Россия остается союзником Армении.

"Когда Республика Армения углубляет свои отношения с одной страной, они не направлены против другой страны, тем более против нашего союзника – Российской Федерации"

– Вагаршак Акопян

Он подчеркнул, что республика углубляет отношения с западными странами лишь в целях развития своей экономики и повышения безопасности.

"Мы действуем на благо нашей страны"

– член партии "Гражданский договор"

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