В партии Пашиняна назвали цель сотрудничества с Западом

Армения сотрудничает с Западом для развития своей экономики, сообщили в партии "Гражданский договор". Один из соратников действующего премьера заверил, что Россия по-прежнему является их союзником.

Член партии "Гражданский договор" Вагаршак Акопян уверяет, что сотрудничество Армении с Западом не направлено против других государств.

Он заявил об этом на прошедшем 1 апреля брифинге.

По словам представителя партии, Россия остается союзником Армении.

"Когда Республика Армения углубляет свои отношения с одной страной, они не направлены против другой страны, тем более против нашего союзника – Российской Федерации" – Вагаршак Акопян

Он подчеркнул, что республика углубляет отношения с западными странами лишь в целях развития своей экономики и повышения безопасности.

"Мы действуем на благо нашей страны"

– член партии "Гражданский договор"