Запад готовит Армению к блицкригу

Вероятно, в скором времени у термина "блицкриг" появится новое значение – военная операция, рассчитанная на быстрый провал. Признаки подготовки к инновационному сценарию ведения войны появились в Армении, и эта подготовка ведется под контролем западных спонсоров режима Никола Пашиняна.

Решение сложных политических вопросов путем проигрыша в конфликтных ситуациях – характерная черта политики современных властей Армении. Самый яркий пример – это капитуляция в Карабахской войне в 2020 году, которое позволило премьер-министру Николу Пашиняну, как ни парадоксально, укрепить свою власть. В обществе был запрос на прекращение военного противостояния с Азербайджаном (о чем можно судить и по 12 тысячам дезертиров, и по послевоенным протестам родителей против контрабанды их сыновей-солдат в Ханкенди), и Пашинян выполнил его не через недостижимую победу, как мечтали националисты из карабахского клана, а через разгромное поражение.

В 2023 году Пашинян привел к краху 35-летний сепаратистский проект и лично распорядился о его ликвидации спустя всего сутки после проведения Азербайджаном антитеррористических мер в Карабахе. Таким образом он, во-первых, закрыл неудобный, забиравший слишком много ресурсов "карабахский вопрос", во-вторых, создал столь желанный армянским политикам и лоббистам образ страны-страдальца за счет вернувшихся из Ханкенди в республику граждан Армении, а в-третьих, запустил активную фазу переориентации внешней политики с российского направления на западное. Опять же, провал "миацума" никаких негативных последствий для власти Никола Пашиняна не имел.

Сегодня мы видим, как Армения готовится устроить себе новое военное поражение. Казалось бы, никаких внутрирегиональных оснований для боевых действий нет. С закрытием "карабахского вопроса" и стопроцентным восстановлением суверенитета Азербайджана в Карабахе исчезли какие бы то ни было причины для вооруженной конфронтации между Ереваном и Баку. Армянское правительство не претендует на реванш, ему выгодно держать у себя уехавших из Ханкенди граждан Армении, еще и раздувая их число, чтобы собирать подаяния диаспоры, борющихся за голоса диаспоры политиков и заинтересованных в проникновении на Южный Кавказ иностранных государств. У Азербайджана отсутствуют претензии на территории Армении, и как неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев, даже вопрос о Зангезурском коридоре будет решаться исключительно мирными способами.

Но есть внерегиональные основания. В первую очередь, с миром на Южном Кавказе не согласны те силы на Западе, которые рассматривают регион как источник постоянной нестабильности на российских границах. Если Южный Кавказ стабилизировался самостоятельно, благодаря силе азербайджанского оружия и умению Никола Пашиняна сохранять власть после разгромных поражений, то его необходимо заново дестабилизировать.

Есть и второй мотив. В отличие от Азербайджана, принципиально защищающего суверенность своей политики, Армения стремится стать сателлитом Евросоюза и США, а те требуют от нее превращения из российского союзника в антироссийского агента. Просто разорвать с Москвой Ереван не может, так как получает огромные экономические выгоды от членства в ЕАЭС, и в рамках общей пассивно-агрессивной стратегии создает поводы для обвинений России в невыполнении союзнических обязательств и объяснений, почему на армянской территории становится все больше представителей Парижа, Брюсселя и Вашингтона.

Для дестабилизации региона и расширения своего присутствия в Армении Западу требуется создать новый конфликт из ничего. И это происходит прямо на наших глазах. Сначала европейский шпион с гражданством Чехии каким-то образом перебрался через армянские минные поля на границе и попытался проникнуть на территорию Азербайджана. Затем боевики из "Еркрапа", непонятно зачем находящиеся на приграничном посту ВС Армении, обстреляли азербайджанских пограничников. Накануне в Кельбаджаре у боевых позиций ВС Азербайджана был перехвачен армянский разведывательный дрон. На этом фоне – сразу же после первой за 5 месяцев перестрелки на границе – глава европейской дипломатии Жозеп Боррель принял главу МИД Армении Арарата Мирзояна с многозначительной фразой "К сожалению, у нас снова проблемы".

Этой фразой Боррель подтвердил, что Брюссель запускает конфронтационную кампанию на Южном Кавказе. Западу не только не нужно, чтобы Армения в ходе кампании достигла каких-либо военных успехов – все понимают, что это невозможно из-за радикального превосходства Азербайджана в вооружениях, боевом опыте и боевом духе военнослужащих, а также в консолидации всех слоев общества вокруг идеи защиты Родины – но и выгодно, чтобы Армения по-быстрому еще раз проиграла. Во-первых, появится повод для усиления антиазербайджанской риторики (разговор Борреля с Мирзояном показал, что ЕС закрывает глаза на то, кто провоцирует боевые действия). Во-вторых, сложатся условия для открытого ввода в Армению западных силовиков под жалобы Пашиняна на Москву, не помогающую воевать с Баку.

Поэтому, действительно, Запад готовит Армению к блицкригу, рассчитанному на ее поражение. Только теперь выгоды из поражения будет извлекать не Никол Пашинян, а его западные спонсоры.