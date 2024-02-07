Баку обвинил Ереван в необоснованности

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором обвинил Армению в необоснованности. В ведомстве назвали операцию против армянского поста ответной мерой.

МИД Азербайджана прокомментировал недавние утверждения армянского внешнеполитического ведомства. Заявление опубликовано на сайте министерства.

В Баку заявили, что утверждения МИД РА о том, что меры азербайджанских ВС против провокации Армении являются предлогом для эскалации, совершенно необоснованны.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что действия азербайджанских военных были ответной мерой.

"После военной провокации, приведшей к ранению азербайджанского военнослужащего, азербайджанская сторона устранила угрозу, исходящую от армянского военного поста"

- МИД АР

В заключение пресс-служба министерства напомнила, что Азербайджан привержен мирному процессу. В ведомстве призвали Ереван избегать военной эскалации, которая может угрожать усилиям в этом направлении.