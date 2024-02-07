Баку обвинил Ереван в необоснованности

МИД Азербайджана прокомментировал недавние утверждения армянского внешнеполитического ведомства. Заявление опубликовано на сайте министерства.
В Баку заявили, что утверждения МИД РА о том, что меры азербайджанских ВС против провокации Армении являются предлогом для эскалации, совершенно необоснованны.
В МИД Азербайджана подчеркнули, что действия азербайджанских военных были ответной мерой.
"После военной провокации, приведшей к ранению азербайджанского военнослужащего, азербайджанская сторона устранила угрозу, исходящую от армянского военного поста"
- МИД АР
В заключение пресс-служба министерства напомнила, что Азербайджан привержен мирному процессу. В ведомстве призвали Ереван избегать военной эскалации, которая может угрожать усилиям в этом направлении.