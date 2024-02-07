Кремль отреагировал на провокацию Армении против Азербайджана

Ранение азербайджанского пограничника и проведенную сегодня Госпогранслужбой Азербайджана ответную операцию "Возмездие" прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков назвал эти сообщения "тревожными" и призвал стороны к сдержанности.

Россия надеется, что, несмотря на последние тревожные события на армяно-азербайджанской границе, продвижение на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном продолжится, сообщил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков отметил, что Москва призывает Ереван и Баку проявить сдержанность и не допускать провокаций.

"Мы обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать любых действий, которые другая сторона может посчитать провокационными"

– представитель Кремля

Песков признал, что произошедшее на границе "как минимум" не содействует развитию процесса переговоров по мирному соглашению и, соответственно, приближению момента его подписания.

"Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина заверил, что Россия будет внимательно наблюдать за развитием событий.

Почему Армения возобновила обстрелы?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал первую за 5 месяцев военную провокацию Армении на границе проверкой западных партнеров Еревана.

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"Эта перестрелка совпала по времени со странным заявлением Пашиняна, что Армения не стремится в НАТО. Видимо, Пашинян хотел проверить НАТО, готово ли оно его реально защищать. И ждал, что после этой провокации ему в НАТО скажут: "Мы готовы любой ценой защищать Армению, Армения – наш партнер, мы готовы на все", - сказал он.

Политолог добавил, что план Никола Пашиняна полностью провалился, поскольку какой-либо реакции со стороны альянса на перестрелку не последовало. "Поскольку НАТО ничего не сказало, Пашинян понял, что надо дать задний ход. А НАТО даже и не заметило его демарша", - сообщил Алексей Фененко.

Эксперт обратил внимание, что Николу Пашиняну необходимо поддерживать напряженность на границе. "Таким образом он хочет доказать две вещи. Первая, что ОДКБ не защищает Армению и надо искать других партнеров. Вторая, что Ереван поступает так, как хотят на Западе. А продолжает Пашинян требованием помощи: помогайте мне, если хотите, чтобы я был вам лоялен и проводил антироссийский курс", - заключил он.