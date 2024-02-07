Армения нанесла удар по мирному процессу с Азербайджаном – Баку

Армянская провокация, в результате которой сегодня был ранен азербайджанский пограничник, нанесла серьезный удар по мирному процессу между Ереваном и Баку, заявили в МИД Азербайджана.

Сегодняшняя провокация Армении, в ходе которой получил ранение азербайджанский пограничник, нанесла удар по мирному процессу с Азербайджаном, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В министерстве обратили внимание на явное противоречие между такими провокациями, причем на фоне стабильности, которая наблюдалась в последние 4-5 месяцев в регионе, и регулярно озвучиваемыми армянской стороной месседжами о мире.

В МИД также отметили, что провокация совершалась с территории, которая находится под контролем миссии ЕС в Армении, что ставит серьезные вопросы относительно реальных целей миссии.

Ответственность за такие антиазербайджанские провокации лежит на армянских властях, резюмировали в министерстве.

Ранение азербайджанского пограничника

Сегодня днем армянские военнослужащие открыли огонь по азербайджанским позициям, которые находились в одном из сел Зангиланского района. По факту ранения пограничника Госпогранслужбы АР было открыто уголовное дело.

Позже Минобороны Армении заявило, что расследует произошедшее. В то же время, в ведомстве предварительно заявили, что стрелявшие действовали вопреки приказам командования и не имея на то оснований, и если это подтвердится, то они понесут наказание.

Карты минных полей

Сегодня азербайджанское Агентство по разминированию ANAMA заявило, что информация о минных полях в Кельбаджаре, переданная недавно Ереваном Баку, оказалась неточной и не имеющей поэтому никакой практической ценности.

То же самое, напомнили в ведомстве, произошло с картами минных полей, которые ранее армянская сторона предоставляла азербайджанской – они оказались верными лишь на четверть.

Более того, отметили в агентстве, Ереван все еще не предоставил Баку сведения о минированиях на территории нескольких районов.