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Зангезурский коридор откроет новые возможности для всего региона

Зангезурский коридор откроет новые возможности для всего региона
Зангезурский коридор, открытие которого затягивается по вине Армении, не только отменит блокаду Нахчывана, но и раскроет новые перспективы для всего региона. Об этом заявил Хикмет Гаджиев.

Запуск Зангезурского коридора будет важен не только для Нахчыванской Автономной Республики - его открытие ознаменует новые возможности для всего региона, написал на своей странице в соцсети помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана.

"С открытием Зангезурского коридора прекратится блокада Нахчывана и для всего региона возникнут новые возможности"

— Хикмет Гаджиев

Он сообщил, что сегодня в Нахчыване, где 10 мая 1923 года родился общенациональный лидер Гейдар Алиев, прошли мероприятия, посвященные столетию со дня его рождения. В них участвовали представители дипломатического корпуса.

Мероприятие к столетию Гейдара Алиева в Нахчыване

Ранее сообщалось, что Хикмет Гаджиев, иностранные дипломаты и военные атташе прибыли в Нахчыван на мероприятие "Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана".

Утром его участники, дипломаты и глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко посетили памятник Гейдару Алиеву на главной площади Нахчывана, а также музей Гейдара Алиева.

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