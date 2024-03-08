Вестник Кавказа

Замглавы МИД РФ обсудил отношения Баку и Еревана с турецким коллегой

Замглавы МИД РФ обсудил отношения Баку и Еревана с турецким коллегой
© Фото: телеграм-канал МИД России
Михаил Галузин провел переговоры со своим турецким коллегой. Стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Также затрагивался украинский кризис.

Замглавы российской дипломатии Михаил Галузин встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Бураком Акчапаром, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как заявили в ведомстве, стороны обсудили конфликт на территории Украины, а также перспективы его политико-дипломатического урегулирования.

Кроме того, в министерстве рассказали о разговоре Галузина и Акчапара по теме нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Представители внешнеполитических ведомств России и Турции акцентировали важность процесса нормализации связей и содействия этому в рамках региональных форматов.

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