Вестник Кавказа

Эрдоган: подписание мира между Баку и Ереваном станет началом новой эры

Аскеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий лидер рассказал о том, как важна стабильность на Южном Кавказе. Также Эрдоган выразил надежду, что в регионе начнется новая эра, когда Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности стабильности на Южном Кавказе и ожидании новой эры, которая может начаться после того, как Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение

«Желаем, чтобы с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией началась новая эра в регионе»

– Эрдоган

Он отметил, что в список приоритетов Турции входит поддержание стабильности на Южном Кавказе.

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