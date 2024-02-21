Эрдоган: подписание мира между Баку и Ереваном станет началом новой эры

Турецкий лидер рассказал о том, как важна стабильность на Южном Кавказе. Также Эрдоган выразил надежду, что в регионе начнется новая эра, когда Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности стабильности на Южном Кавказе и ожидании новой эры, которая может начаться после того, как Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение

«Желаем, чтобы с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией началась новая эра в регионе»

– Эрдоган

Он отметил, что в список приоритетов Турции входит поддержание стабильности на Южном Кавказе.