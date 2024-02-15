Вестник Кавказа

Армения получила от Азербайджана пакет предложений по мирному договору

Армения получила от Азербайджана пакет предложений по мирному договору
© Фото: пресс-служба правительства Армении
Ереван получил из Баку очередной пакет предложений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, сообщил сегодня секретарь Совбеза страны Армен Григорян. Их на ближайшей встрече обсудят министры иностранных дел двух стран.

Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору, сообщил сегодня на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Мы продолжаем работать"

- Армен Григорян

Армения отправила свой вариант проекта документа в Баку 4 января, в конце месяца глава МИД Азербайджана обещал в ближайшие недели ответить на него, передает Sputnik Армения.

Ожидается, что главы МИД двух стран обсудят предложения по проекту мирного соглашения на ближайшей встрече, добавил Григорян.

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