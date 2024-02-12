Азербайджан призвал Армению договариваться без посредников

В Баку заявили, что заявления Никола Пашиняна после встречи в Мюнхене вызывают сожаление. Там сообщили о необходимости устранить претензии Еревана к суверенитету Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал слова армянского премьера Никола Пашиняна на встрече с армянской общиной в Мюнхене 18 февраля.

Он отметил, что, несмотря на трехстороннюю встречу в Мюнхене и призывы к нормализации отношений и мирному соглашению, высказывания главы правительства РА вызывают сожаление. Дипломат подчеркнул, что они направляют сообщество в неверное русло.

"Пашинян заявил следующее: "Поскольку международное сообщество не поддержало усилия Армении по обретению независимости Карабаха с реализацией права на самоопределение, мы вели этот конфликт не только против Азербайджана, но и против международного сообщества. Однако это было неразумно"

- Айхан Гаджизаде

Пресс-секретарь также прокомментировал слова Пашиняна о том, что «право Карабаха на самоопределение не поддерживается мировым сообществом».

"Премьер-министр говорит не о том, что его претензии к территориям Азербайджана беспочвенны, а о том, что неразумно продолжать их только потому, что они не поддерживаются международным сообществом. Это косвенно доказывает, что претензии армянской стороны продолжаются. В связи с этим необходимо устранить претензии к территориальной целостности и суверенитету нашей страны в законодательных актах и Конституции Армении"

- Айхан Гаджизаде

Дипломат сообщил, что мнение Пашиняна также говорит о том, что давление на Ереван с целью удержать ее от позиции, которая противоречит международному праву, имеет важное значение.

Помимо этого, Гаджизаде напомнил, что именно Армения нарушила трехстороннее заявление, не вывела свои войска с территории Азербайджана и не выполнила свое обязательство по открытию линий связи.

Сотрудник МИД призвал армянскую сторону понять, что путь обеспечения мира и стабильности на Кавказе лежит через установление отношений с соседями на основе утверждения и уважения суверенитета и территориальной целостности, а также переговоры.