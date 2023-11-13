Зачем Пашиняну внеочередные выборы парламента?

Никол Пашинян запланировал провести внеочередные парламентские выборы, пишут СМИ. Решение было принято несколько дней назад. Выборы назначены на 2024 год.

Армянский премьер Никол Пашинян планирует провести внеочередные парламентские выборы в 2024 году, сообщают армянские СМИ.

Данное решение было принято главой правительства несколько дней назад в ходе заседания правящей партии "Гражданский договор".

По данным СМИ, Пашинян хочет снизить количество мест оппозиционных партий в парламенте. Досрочные выборы запланированы на 2024 год.

Последние внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года. На них победила партия Пашиняна "Гражданский договор, получив 54% голосов (72 места в парламенте).

Пашинян обновляет мандат доверия

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Николу Пашиняну ввиду окончательного поражения националистической политики Армении и гибели сепаратистского проекта в Карабахе необходимо заново заручиться поддержкой граждан.

"Пашиняну нужно обновить мандат доверия. Сейчас, после завершающих событий по вопросу Карабаха, правительство Армении полагает, что оно лишилось доверия со стороны националистической части армянского общества. Действительно, идут разговоры о том, что Пашинян "сдал армянские интересы", из-за чего от него отшатнулась значительную часть граждан. Потому он и проводит внеочередные выборы – чтобы как можно скорее подтвердить свою легитимность и необходимость считаться с ним всех внутренних и внешних игроков", - пояснил он.

При этом Пашиняну нечего опасаться оппозиции – у нее тоже нет поддержки; какие-то голоса она сможет получить только за счет протестного голосования. "Оппозиции как таковой единой нет. Есть недовольство националистов и остатков карабахского клана, считающих политику Пашиняна предательской – но политической силой, способной бросить премьер-министру вызов, в Армении все еще нет. Видимо, и поэтому тоже Пашинян спешит с выборами", - обратил внимание Алексей Фененко.

"Если провести парламентские выборы как можно раньше, то противники Никола Пашиняна не успеют перегруппироваться и создать какое-то потенциально сильное объединение, которое могло бы составить конкуренцию "Гражданскому договору". Нельзя исключать, что в Армении в среднесрочной перспективе сформируется партия, которая объединит недовольных и выдвинет сильного лидера – но в течение полугода этого не сделать. И Пашинян хочет воспользоваться существующим люфтом времени", - заключил политолог.