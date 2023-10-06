За выселение детей из отеля в Кемере ответит глава турфирмы

Опубликовано: 18:03, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главе столичной туристической фирмы "Колибри-Тур МСК" предъявили обвинение в мошенничестве – детей из отеля в турецком Кемере выселили по его вине, полагает следствие.

Столичные следователи признали небезопасными услуги, которые предоставляла туристическая фирма "Колибри-Тур МСК", а ее руководителю предъявили обвинение в мошенничестве, рассказала старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.

"Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере"

- Юлия Иванова

Как установило следствие, фирма не оплатила проживание в гостинице не менее 90 детей, из-за чего их ночью выселили из одного, а затем и из другого отеля. Теперь за это, как и за мошенничество с деньгами, заплаченными их родителями за путевки, придется ответить в суде главе фирмы.

"По уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших ряд несовершеннолетних, выполнены иные следственные действия… Кроме того, столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам"

- Юлия Иванова