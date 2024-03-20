За движением в Северной Осетии проследит профильный центр

В Северной Осетии заработал ситуационный центр организации дорожного движения. Цель работы центра эффективное управление транспортным потоком и предотвращение возможных ДТП.

В Северной Осетии открылся ситуационный центр организации дорожного движения. Специалисты центра в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию на республиканских дорогах.

Ситуационный центр оснащен современными системами мониторинга, которые позволяют оперативно получать информацию о текущем состоянии дорожного движения. Благодаря анализу данных и прогнозированию возможных проблемных участков, центр способствует более эффективному управлению транспортным потоком и предотвращению возможных ЧП.

«Открыли ситуационный центр организации дорожного движения. <> Здесь на одной площадке объединены все городские и межмуниципальные оперативные службы. В круглосуточном режиме сюда поступает информация о ситуации на дорогах, включая пробки и аварии. А еще ведется мониторинг работы общественного транспорта. Все это позволяет анализировать текущую ситуацию на дорогах, обеспечить безопасность и эффективность движения»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

По словам регионального лидера, одной из ключевых задач ситуационного центра является оперативное реагирование на происшествия на дорогах. Благодаря своевременному информированию экстренных служб и водителей о возникших проблемах, центр способствует быстрой ликвидации последствий аварий и снижению вероятности возникновения новых ЧП.

Повышение безопасности дорожного движения

Далее Меняйло отметил, что открытие ситуационного центра в Северной Осетии призвано повысить общий уровень безопасности на дорогах региона. Контроль транспортного потока, оперативное реагирование на происшествия и предупреждение возможных аварийных ситуаций – все это способствует созданию более безопасной среды для участников дорожного движения.