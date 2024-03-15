Вестник Кавказа

Порт Махачкалы нарастит прибыль за счет дорожной карты

Порт Махачкалы нарастит прибыль за счет дорожной карты
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана разработали дорожную карту, по которой предполагается осуществить развитие морского порта Махачкалы. После завершения всех проектов экономическая составляющая предприятия должна увеличиться в три раза.

Дорожная карта по развитию Махачкалинского порта на ближайшие годы была разработана властями региона. Такую информацию опубликовал глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале. 

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал документ, по которому все акции порта переходят к учрежденной компании АО "Север-Юг". Предполагается, что в течение нескольких месяцев власти найдут инвестора, который получит 51% акций порта. 

Глава региона рассказал, что, таким образом, компания приобрела масштаб федерального значения, так как теперь является частью международного транспортного коридора "Север-Юг". 

В планах властей возведение терминала для зерна, в котором одновременно может храниться до 100 тыс тонн продукции и действующей мощностью до 1,5 млн тонн в год. 

Кроме этого, реконструируют причалы, возведут новый пункт пропуска, создадут дополнительный терминал для контейнеров и введут в эксплуатацию дорожно-транспортную инфраструктуру. 

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