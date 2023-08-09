Взрыв в турецком Дериндже унес первую жизнь

Опубликовано: 12:53, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В больнице сегодня умер мужчина, пострадавший при взрыве в элеваторах в порту Дериндже, об этом сообщил мэр города Коджаэли Тахин Бююкакын.

Один из пострадавших после взрыва в элеваторах в турецком порту Дериндже мужчина сегодня скончался в больнице, сообщил в соцсетях мэр города Коджаэли Тахин Бююкакын.

"Выражаю соболезнования семье скончавшегося Экрема Калкана, который был госпитализирован после взрыва в элеваторах Турецкого зернового совета"

- Тахин Бююкакын

Состояние пострадавшего во время взрыва оставалось тяжелым, за его жизнь боролись медики, но спасти его не смогли, передает РИА Новости.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", взрыв в турецком городе Коджаэли произошел в порту Дериндже 7 августа во время загрузки зерном одного из сухогрузов, он был такой мощности, что повредил 13 из 16 портовых элеваторов и скорее всего произошел из-за детонации пыли зерна. В результате взрыва были ранены 12 человек, двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.