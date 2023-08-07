Стали известны подробности взрыва в турецком порту

Опубликовано: 17:57, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Взрыв в турецком городе Коджаэли произошел в порту Дериндже во время загрузки зерном одного из сухогрузов, он был такой мощности, что повредил 13 из 16 портовых элеваторов и скорее всего произошел из-за детонации пыли зерна.

Как сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk, взрыв в порту Дериндже на Мраморном море нанес серьезный ущерб 13 из 16 элеваторов.

"В результате взрыва ранены 12 человек, двое из них в тяжелом состоянии"

- Тахир Бююкакын

Предварительная причина взрыва – детонация пыли зерна, вызванная ее сжатием в процессе загрузки до критических значений, поведал губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. В то же время мэр Дериндже Зеки Айгун не исключил того, что поводом для взрыва стала халатность при загрузке, добавив, что точную причину взрыва определят специалисты.

Взрыв не затронул контейнерную часть судовой гавани, на месте чрезвычайного происшествия работают пожарные и медики.