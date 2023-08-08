При взрыве в порту Турции повреждены 20% запасов зерна

Опубликовано: 18:45, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции рассказали, сколько на самом деле пострадало зерна при взрыве в Деринже. Ранее сообщалось, что из-за взрыва пропало 8 млн тонн.

В Центре по борьбе с дезинформацией Турции опровергли информацию о том, что взрыв в порту Дериндже повредил около 8 млн тонн зерна.

Там напомнили, что общая вместимость элеваторов в порту составляет 95 тыс тонн.

"В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. тонн. Согласно предварительным данным, около 20% этих запасов было повреждено. Соответственно, утверждение о том, что пропало 8 млн тонн запасов, не соответствует действительности"

– сообщает Центр