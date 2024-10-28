Взрыв в Стамбуле: погиб один человек

Утром в субботу в одной из многоэтажек Стамбула прогремел взрыв, вероятно причиной стала утечка газа. Погиб один человек, пострадали трое.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Стамбуле, информируют городские власти, взрыв газа в квартире привел к гибели одного человека.

"В субботу около 07:30 по местному времени в цокольной части дома в районе Бейликдюзю произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения"

– пресс-служба губернатора Стамбула

В результате в квартире, расположенной на первом этаже 14-этажного здания, разрушенными оказались две стены. Взрыв спровоцировал пожар, который был быстро ликвидирован специалистами. Взрывной волной в доме были выбиты стекла, также повреждены припаркованные поблизости автомобили, передает местная телекомпания TRT Haber.