Взгляд из России: Армения сделала шаг к миру с Азербайджаном 

Российские политологи позитивно оценили заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении об обмене заключенными и общем улучшении отношений. По их оценкам, двусторонняя платформа создает лучшие условия для скорейшего урегулирования отношений Баку и Еревана.

Армения сделала первый шаг к выстраиванию конструктивных отношений с Азербайджаном. Так прокомментировали совместное заявление Баку и Еревана от 7 декабря российские регионоведы – эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов и профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко.

Алексей Наумов прежде всего высоко оценил результативность двустороннего формата переговоров между Баку и Ереваном. "Очень важно и примечательно, что этот документ был выпущен совместно после переговоров без посредников. Я думаю, он появился благодаря встрече делегаций двух стран на границе, которая была на днях. Мы видим, как и Баку, и Ереван находят пути взаимодействия напрямую, без посредников, что вполне укладывается в логику и многополярного мира, и концепции "3+3", продвигаемой Россией и Азербайджаном", - сказал он.

"Видимо, в Армении власти все-таки приходят к пониманию, что страны региона должны заниматься своими делами без оглядки на третьи стороны. В этом плане совместное заявление 7 декабря – это хороший первый шаг на пути выстраивания взаимоуважительных отношений с признанием новых исторических обстоятельств и реалий. Будем надеяться, что это послужит прологом к заключению мирного договора", - подчеркнул Алексей Наумов, добавив, что посреднические форматы будут теперь подчинены двустороннему диалогу.

"В Вашингтоне будет встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, но это возвращение к формату с посредниками. Такие переговоры, конечно, важны и полезны, но трек с посредниками будет вторичным по отношению к треку прямых переговоров. Я думаю, это хорошая модель в целом для контактов между соседствующими странами на Южном Кавказе, как и везде в мире: государства должны самостоятельно решать, как им налаживать взаимоотношения друг с другом", - обратил внимание эксперт РСМД.

Алексей Фененко также приветствовал двусторонний формат урегулирования. "Крайне важен сам факт, что стороны независимо от посредников обозначили намерение двигаться к заключению всеобъемлющего мирного соглашения. Значит, диалог между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться, несмотря на динамику их отношений с другими странами", - сказал он.

"Не менее важно, что стороны согласились вести диалог на условиях территориальной целостности. То есть армянская сторона официально заявила, что отказывается от реванша в отношении Азербайджана. Не знаю, как к этому отнесутся противники Никола Пашиняна, никаких массовых выступлений против него мы пока не видим. И принципиально, что в документе говорится о всеобъемлющем характере будущего договора, то есть будут учтены и экономические соображения сторон", - добавил Алексей Наумов.

Алексей Наумов также отметил, что в будущем стоит ожидать снятия вопросов по делимитации границы. "Территориальных споров между странами не осталось, мы слышали заявление Еревана, от самого Никола Пашиняна, о признании Карабахского экономического района территорией Азербайджана. Накануне мы увидели, что шаги по выстраиванию доверия начались, а значит, следующий шаг – продвижение договора по делимитации и демаркации границы. Третий шаг – мирное соглашение и полное урегулирование отношений. Я думаю, что страны на правильном пути. Здесь можно только поздравить и Баку, и Ереван с этим начинанием", - заключил политолог.