Россия с удовлетворением восприняла прорывное совместное заявление Азербайджана и Армении

Официальный представитель МИД России прокомментировала первые двусторонние переговоры между госаппаратами Азербайджана и Армении. По словам Марии Захаровой, российская сторона восприняла эту новость с удовлетворением.

Москва высказалась относительно опубликованного накануне совместного заявления Администрации азербайджанского президента и аппарата армянского премьера – переход на новый этап послевоенного урегулирования прокомментировала представитель МИД РФ.

Мария Захарова напомнила, что, согласно документу, Баку и Ереван подтвердили взаимное намерение достичь нормализации отношений и подписать мирное соглашение.

"Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих. Россия последовательно продвигала идею обмена задержанными лицами по принципу "всех на всех""

– дипломат

Она подчеркнула, что такая мера помогает укрепить доверие, благодаря ей распахиваются новые перспективы в продвижении послевоенной нормализации в русле трехсторонних заявлений.

Захарова заверила в готовности Москвы продолжать оказывать содействие по ряду направлений. Это:

разблокирование коммуникаций,

делимитация госграницы,

подписание мирного соглашения,

налаживание контактов между представителями общественности.

Кроме того, в МИД приветствовали жест доброй воли со стороны Еревана. Он заключался в том, что армянская сторона отказалась претендовать на проведение 29-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, причем сделала это в пользу Азербайджана. Высоко оценила Захарова и то, что в ответ Баку поддержит кандидатуру Ереван в бюро Конвенции.

Она напомнила, что спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев ранее контактировал с обеими сторонами, целью переговоров было достижение общей договоренности.

Напомним, согласно документу Азербайджан освобождает 32 задержанных армянских военных, Армения – двух задержанных азербайджанских военнослужащих. Как отмечали СМИ, в числе освобождаемых Баку нет главарей незаконного режима (таких как Араик Арутюнян) и военных преступников (Вагиф Хачатрян).

Ранее совместное заявление приветствовали представители ЕС (Жозеп Боррель и Шарль Мишель), США (Госдепартамент) и Турции (МИД).