Вывоз мусора экспериментально передадут муниципалам на Ставрополье

Обязанности по вывозу отходов в экспериментальном режиме передадут муниципалитетам в Ставропольском крае. На первом этапе механизм отработают в трех городах.

Регулированием такого важного вопроса, как вывоз мусора, займутся сами муниципалитеты на Ставрополье. Нововведение, пока в формате эксперимента, анонсировал глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, регион окажет содействие в закупке технике, а вот уборкой площадок с контейнерами они будут заниматься сами.

"Если эксперимент покажет себя достойно, наведем порядок, то распространим опыт на весь Ставропольский край"

– губернатор

Владимиров уточнил, что сначала плюсы и минусы нововведения проверят на трех городах. Полем для эксперимента станут столица края Ставрополь, Буденновск и Минводы.