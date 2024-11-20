Вестник Кавказа

Вывоз мусора экспериментально передадут муниципалам на Ставрополье

Мусорная помойка зимой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обязанности по вывозу отходов в экспериментальном режиме передадут муниципалитетам в Ставропольском крае. На первом этапе механизм отработают в трех городах.

Регулированием такого важного вопроса, как вывоз мусора, займутся сами муниципалитеты на Ставрополье. Нововведение, пока в формате эксперимента, анонсировал глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, регион окажет содействие в закупке технике, а вот уборкой площадок с контейнерами они будут заниматься сами.

"Если эксперимент покажет себя достойно, наведем порядок, то распространим опыт на весь Ставропольский край"

– губернатор

Владимиров уточнил, что сначала плюсы и минусы нововведения проверят на трех городах. Полем для эксперимента станут столица края Ставрополь, Буденновск и Минводы.

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