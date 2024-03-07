Вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц не в интересах Армении – Захарова

Решение армянских властей вывести российских пограничников из аэропорта Еревана противоречит интересам Армении в области безопасности, заявила официальный представитель МИД России.

Инициатива армянской стороны по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване может негативно повлиять на безопасность Армении, такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ.

По словам Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что все решения в итоге будут становиться результатом межведомственного взаимодействия. Однако предварительно она уточнила, что заявление Еревана о выводе к 1 августа российских пограничников было озвучено Ереваном на фоне его же недружественных поступков и слов.

"Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет"

– Захарова

Комментируя уведомление, которое, по словам армянского руководства, было передано Москве, дипломат уточнила, что сообщение поступило "по ведомственной линии", но не по дипломатическим каналам.

Российские пограничники в Армении

Напомним, согласно российско-армянскому договору от 1992 года, российские пограничники несут службу на границах РА с Турцией и Ираном. Свои границы с Грузией и Азербайджаном Армения охраняет собственными силами.

Кроме того, КПП с российскими пограничниками действует и в международном аэропорту Звартноц.