Вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц не в интересах Армении – Захарова

Инициатива армянской стороны по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване может негативно повлиять на безопасность Армении, такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ.
По словам Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что все решения в итоге будут становиться результатом межведомственного взаимодействия. Однако предварительно она уточнила, что заявление Еревана о выводе к 1 августа российских пограничников было озвучено Ереваном на фоне его же недружественных поступков и слов.
"Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет"
– Захарова
Комментируя уведомление, которое, по словам армянского руководства, было передано Москве, дипломат уточнила, что сообщение поступило "по ведомственной линии", но не по дипломатическим каналам.
Российские пограничники в Армении
Напомним, согласно российско-армянскому договору от 1992 года, российские пограничники несут службу на границах РА с Турцией и Ираном. Свои границы с Грузией и Азербайджаном Армения охраняет собственными силами.
Кроме того, КПП с российскими пограничниками действует и в международном аэропорту Звартноц.