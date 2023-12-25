Вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в родной Физули

В родной Физули вернулось 30 семей из 106 человек. Здесь их ждут отдельные квартиры и быстро развивающаяся городская инфраструктура. Всего в городе проживает 1625 человек.

Из Баку в Физули выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев, всего 106 человек или 30 семей.

Ранее они жили в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях различных территорий Азербайджана.

На малой родине их ждут отдельные квартиры и быстро развивающаяся городская инфраструктура.

В настоящее время в городе проживает уже 440 семей, или 1625 человек.